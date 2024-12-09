Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atalanta - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. La Liga'da son hafta Girona deplasmanına konuk olan Real Madrid'de Arda Güler'in gol kaydetmesi futbolseverleri heyecanlandırdı. Bu sezon ilk golünü atan Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giymeyeceği ise merak ediliyor.

Real Madrid'in deneyimli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Atalanta - Real Madrid maçında Arda Güler'e sonradan şans vermesi bekleniyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Real Madrid maçı 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE