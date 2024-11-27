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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız 5-1 Stuttgart | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kızılyıldız 5-1 Stuttgart | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kızılyıldız, Alman temsilcisi Stuttgart'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 22:55
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Kızılyıldız 5-1 Stuttgart | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kızılyıldız, Alman temsilcisi Stuttgart'ı ağırladı. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Kızılyıldız, bu galibiyet ile birlikte Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Stuttgart, E. Demirovic'in golü ile mücadeleye 1-0 önde başladı.

12. dakikada Silas'ın golü ile Kızılyıldız beraberliği sağladı: 1-1.

Ev sahibi takım, R. Krunic'in golü ile dakika 31'de öne geçti: 2-1.

Devre arasına 2-1 Kızılyıldız üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda 65. dakikada M. Ivanic'in golü ile skor 3-1 oldu.

N. Radonjic'in 69. dakikada kaydettiği gol ile fark 3'e çıktı: 4-1.

N. Radonjic, dakika 88'de kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydederek skoru belirledi: 5-1.

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