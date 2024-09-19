  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Benfica maçı CANLI | Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 11'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında Kızılyıldız ve Benfica karşı karşıya geliyor. Portekiz ekibinde milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:44 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kızılyıldız - Benfica maçı CANLI | Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 11'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Kızılyıldız ve Benfica karşı karşıya geliyor. Rajko Mitic Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, YW Seol, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte

Benfica: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Kızılyıldız Benfica maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kerem Devler Ligi'ne golle başladı!
G.Saray - Slavia Prag | CANLI
DİĞER
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden ayna pozu! “Annelik sana çok yakıştı”
İsrail'den Hizbullah'a yeni saldırı! Nasrallah konuşurken peş peşe patlamalar
Şenol Güneş: Sıkıntılı durumdayız!
G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan TFF heyetini makamında ağırladı Başkan Erdoğan TFF heyetini makamında ağırladı 19:51
Kızılyıldız - Benfica | CANLI Kızılyıldız - Benfica | CANLI 19:43
Şenol Güneş: Sıkıntılı durumdayız! Şenol Güneş: Sıkıntılı durumdayız! 19:33
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tepki! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tepki! 19:29
G.Saray derbi hazırlıklarına başladı G.Saray derbi hazırlıklarına başladı 19:01
Arda Turan'dan derbi açıklaması! Arda Turan'dan derbi açıklaması! 18:57
Daha Eski
Icardi'den sevindiren haber! F.Bahçe derbisinde... Icardi'den sevindiren haber! F.Bahçe derbisinde... 18:50
Trabzonspor - Kayserispor | 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Kayserispor | 11'ler belli oldu! 18:34
F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 17:54
Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgileri! Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgileri! 17:36
ZTK 2.tur maç programı açıklandı ZTK 2.tur maç programı açıklandı 17:08
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? 12:17