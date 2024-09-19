Kızılyıldız - Benfica maçı CANLI | Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 11'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Kızılyıldız ve Benfica karşı karşıya geliyor. Rajko Mitic Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, YW Seol, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte
Benfica: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Kızılyıldız Benfica maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...