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Dinamo Kiev 0 - 2 Salzburg (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Dinamo Kiev - Salzburg eşleşmesindeki ilk karşılaşma tamamlandı. Arena Lublin'de oynanan maçta 2 - 0'lık skorla gülen taraf Salzburg oldu. İşte mücadelenin özeti...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 00:09
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Dinamo Kiev 0 - 2 Salzburg (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Dinamo Kiev ve Salzburg karşı karşıya geldi.

Arena Lublin'de oynanan maçtan galip ayrılan taraf Avusturya takımı oldu.

İŞTE MAÇIN DETAYLARI

29. dakikada Salzburg'un ilk golü N. Dorgeles'ten geldi ve skor 1 - 0 oldu.

A. Dedic, 45+3'te sarı kart gördü.

İlk yarıyı Avusturya ekibi önde bitirdi.

İkinci yarının 50. dakikasında M. Kjaergaard, penaltıdan topu filelerle buluşturdu ve skoru belirleyici golü kaydetmiş oldu.

Maç 2 - 0 Salzburg galibiyeti ile sonlandı.

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