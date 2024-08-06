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FENERBAHÇE-LILLE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da maça ilişkin araştırmalar hız kazandı. Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Lugano'yu eleyerek ilk engeli aşan sarı-lacivertliler bu kez de galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor. Maçın detaylarını ve merak edilenleri sizler için derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 19:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 20:17
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FENERBAHÇE-LILLE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

Lille - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turumu ilk maçında Fransız ekibi Lille'ye konuk olacak. Lugano'yu eleyen ve Şampiyonlar Ligi yolunda ilk engeli aşan Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Chevalier, Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmondsson, Andre, Bouaddi, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Osayi, Tadic, Maximin, Dzeko.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Düdük ise Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

KANARYA AVANTAJ İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.

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