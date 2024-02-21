ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek finaş maçları ile devam edecek. çeyrek finalde eşleşecek takımlar ise kura çekimi ile belli olacak. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - TIKLA

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda kazanan ekipler çeyrek finale yükselecek. 15 Mart tarihinde kura çekimi gerçekleşecek.