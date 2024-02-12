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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 13 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:30
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda 13 Şubat Salı ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

13 Şubat Salı

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

14 Şubat Çarşamba

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

20 Şubat Salı

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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