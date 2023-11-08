Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 3-0 Braga (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

Real Madrid 3-0 Braga (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu dördüncü maçında Real Madrid sahasında Braga'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz, Vinicius Junior ve Rodrygo kaydetti. A Milli yıldızımız Arda Güler maçta süre almadı. İşte Real Madrid - Braga maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:16
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Real Madrid 3-0 Braga (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda Güler...

Real Madrid ile Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior ve 61. dakikada Rodrygo attı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI!

Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Braga ise 3 puanda kaldı.

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