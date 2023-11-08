Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Pepe Devler Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Pepe Devler Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gol atan en yaşlı oyuncu Porto forması giyen Pepe oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:43 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pepe Devler Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Porto forması giyen 40 yaşındaki Pepe, H Grubu 4. maçında Antwerp'e attığı golle birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Porto, konuk ettiği Antwerp'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin 90+1. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Pepe, 40 yıl, 8 ay, 12 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Rekor 63 yıl sonra kırılmış oldu. Bu unvan 39 yıl, 7 ay, 6 gün ile Norveç ekibi Fredrikstad formasıyla Willy Olsen'de bulunuyordu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunmacı, Devler Ligi'nde 116. maçını geride bırakırken, toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 5 de gol pası verdi.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlu'ndan türlü entrikalar: Özgür Özel'in elini niye kaldırmadı?
Scholes'tan G.Saraylıları kızdıracak sözler! "Böyle bir takıma..."
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Braga maçı ne zaman?
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (8 Kasım Çarşamba)
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli Aslan'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli 12:13
F.Bahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı! 12:08
Sporting - Rakow maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Sporting - Rakow maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 11:52
Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman? Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman? 11:48
Rangers - Sparta Prag maçı ne zaman? Rangers - Sparta Prag maçı ne zaman? 11:44
Pepe gol atan en yaşlı futbolcu oldu! Pepe gol atan en yaşlı futbolcu oldu! 11:43
Daha Eski
Real Betis - Aris Limassol maçı ne zaman? Real Betis - Aris Limassol maçı ne zaman? 11:40
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! İşte maç programı UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı! İşte maç programı 11:36
AEK - Marsilya maçı ne zaman? AEK - Marsilya maçı ne zaman? 11:36
Can Uzun A Milli Takım'a göz kırptı! Can Uzun A Milli Takım'a göz kırptı! 11:33
Ajax - Brighton maçı ne zaman? Ajax - Brighton maçı ne zaman? 11:32
Bodo maçında oynayacak mı? İşte son durum Bodo maçında oynayacak mı? İşte son durum 11:27