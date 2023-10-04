Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barcelona 3 puanı tek golle aldı!

Porto 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barcelona 3 puanı tek golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında Portekiz ekibi Porto evinde İspanya devi Barcelona ile karşılaştı. Xavi'nin öğrencileri deplasmanda Porto'yu mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 23:56
Porto 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barcelona 3 puanı tek golle aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 2. maçında Porto evinde Estadio Do Dragao'da Barcelona'yı ağırladı.

Mücadeleyi İspanya devi Barcelona 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın tek golünü 45+1'de İlkay Gündoğan'ın asistinde Ferran Torres kaydetti.

Maçta 90+3'te Gavi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı ve en yakın rakibine 3 puan fark attı.

Porto ise 3 puanda kalarak H grubunda 2. sırada kaldı.

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