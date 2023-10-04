Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Feyenoord maçı canlı izle | Atletico Madrid - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Atletico Madrid - Feyenoord maçı canlı izle | Atletico Madrid - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ve Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 14:01
Atletico Madrid - Feyenoord maçı canlı izle | Atletico Madrid - Feyenoord maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Atletico Madrid - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Atletico Madrid ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Feyenoord maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

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