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Inter 1-0 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan’ı rövanşta 1-0’la geçerek, İstanbul’da oynanacak finale yükselen ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:14
Inter 1-0 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti.

İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu.

Karşılaşmada devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan'ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle Inter taraftarları büyük coşku yaşadı.

Bu arada, Inter kadrosunda maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

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Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.

Bu arada Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.

Inter'in finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

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