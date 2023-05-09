Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City maçı CANLI izle!

Real Madrid - Manchester City maçı CANLI izle!

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalıyor. Real Madrid - Manchester City maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 21:59
Real Madrid - Manchester City maçı CANLI izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, İngiltere'nin önemli kulüplerinden Manchester City'i konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında gol yemeyen Real Madrid, son 16 turundan bu yana kalesinde gol görmedi. Manchester City ise hücum performansıyla dikkat çekliyor. Konuk ekibin en büyük kozu Norveçli yıldız Erling Haaland. Real Madrid ise deneyimli golcüsü Karim Benzema'ya güveniyor.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇINDA 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TV 8'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım üçüncü kez yarı finalde karşı karşıya gelirken, bundan önceki iki elemeyi geçen taraf Real Madrid olmuştu. Geçtiğimiz sezonki yarı final elemesinde ilk maçta deplasmanda 4-3 kaybeden Real Madrid, rövanşta uzatmalara giden karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Bu kupanın son şampiyonu olan Real Madrid, 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan kulüp olarak açık ara farkla ilk sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde tek finalini 2020-2021 sezonunda oynayan Manchester City ise şimdiye kadar bu kupayı kazanamadı.

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