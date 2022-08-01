Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları başlıyor!

Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor. 3. eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.

Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sheriff (Moldova)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.00 Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

21.45 St. Gilloise (Belçika)-Rangers (İskoçya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

3 Ağustos Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Zalgiris (Litvanya)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Sturm Graz (Avusturya)

21.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan)

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan flaş Midtsjö kararı! Hafta sonu Antalyaspor maçında...
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi denizin ortasında romantizmin doruklarında! Aşka geldiler Cennet Koyu'nda kameralara fena yakalandılar
Seferovic performansıyla pişman etti!
Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seferovic performansıyla pişman etti! Seferovic performansıyla pişman etti! 10:47
O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" 10:41
Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! 10:24
Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? 10:19
Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı! Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı! 10:10
Watford - Sheffield United maçı saat kaçta? Watford - Sheffield United maçı saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği 09:48
Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! 09:36
Emirhan Beşiktaş için bunu da yapmış! O madde... Emirhan Beşiktaş için bunu da yapmış! O madde... 09:36
Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 09:19
Cottbus - Werder Bremen maçı saat kaçta? Cottbus - Werder Bremen maçı saat kaçta? 09:11
Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki... Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki... 09:09