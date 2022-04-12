Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid - Chelsea: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid sahasında Chelse ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan İspanyol devi sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rodrygo ve Benzema'nın golleriyle durumu 3-2'ye getirdi ve yarı finale yükselmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 00:34
Real Madrid - Chelsea: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 3-1'in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Normal süresi 3-1 Chelsea lehine sona ererken, İspanyol temsilcisi 3-2 yenilmesine karşın yarı finale yükseldi.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 52'de Rüdiger ve 75'te ise Timo Werner kaydetti. Real'in golleri ise 80'de Rodrygo ve 96. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 63. dakikada Marcos Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İki maç sonucunda toplam skor 5-4 Real Madrid lehine gerçekleşti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid - Manchester City eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak.

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