Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sheriff - Real Madrid | CANLI

Sheriff - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Sheriff, sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:58
Sheriff - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid, grupta büyük bir sürprize imza atan Sheriff Tiraspol'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

SHERIFF REAL MADRID İLK 11'LER

Sheriff: Athanasiadis, Costanza, Hurtado, Dulanto, Leite, Addo, Thill, Kolovos, Velez, Bruno, Traore

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, V. Junior, Benzema

SHERIFF REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sheriff - Real Madrid maçı saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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