Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Salzburg: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Burak Yılmaz Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'lı Lille tur kapısını araladı!

Lille Salzburg: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Burak Yılmaz Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'lı Lille tur kapısını araladı!

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Lille'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Lille, tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:11 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:11
Lille Salzburg: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Burak Yılmaz Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'lı Lille tur kapısını araladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille ile Salzburg karşı karşıya geldi.

Zorlu müsabakada gülen taraf 1-0'lık skorla Lille oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jonathan David kaydetti.

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika süre alırken, Burak Yılmaz 70 dakika oyunda kaldı, Yusuf Yazıcı ise 85. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetle liderliğe yükselen Fransız temsilcisi, son hafta öncesi gruptan çıkma adına büyük bir adım attı.

İşte G grubunda oluşan puan durumu:

Lille - 8

Salzburg - 7

Sevilla - 6

Wolfsburg - 5

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