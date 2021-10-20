Benfica Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından olan mücadelede Benfica sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Dev maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Benfica Bayern Münih maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

BENFICA - Vlachodimos, Grimaldo, Lucas, Vertongen, Otamendi, Almeida, MArio, Weigl, Nunez, Yaremchuk, Rafa

BAYERN MUNIH - Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Hernandez, Kimmich, Sane, Coman, Sabitzer, Lewandowski, Müller