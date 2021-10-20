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Benfica Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Benfica, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. E Grubu'nda maç öncesi Bayern Münih 6 puanla lider durumda bulunurken, Benfica 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Banfica - Bayern Münih maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:58
Benfica Bayern Münih maçı CANLI | Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından olan mücadelede Benfica sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Dev maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Benfica Bayern Münih maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER
BENFICA - Vlachodimos, Grimaldo, Lucas, Vertongen, Otamendi, Almeida, MArio, Weigl, Nunez, Yaremchuk, Rafa
BAYERN MUNIH - Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Hernandez, Kimmich, Sane, Coman, Sabitzer, Lewandowski, Müller

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