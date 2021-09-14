Barcelona-Bayern Münih maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başladı. E Grubu ilk maçında günün en çok merak edilen maçlarından olan Barcelona ile Bayern Münih, Camp Nou'da kozlarını paylaşıyor.

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Luuk De Jong, Depay

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane, Lewandowski

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor..