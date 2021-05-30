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Son dakika spor haberi: - UEFA finali sonrası 'e büyük tepki

Son dakika spor haberleri... UEFA finalinde 'nin 'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 tane net pozisyondan yararlanamayan , taraftarın büyük tepkisiyle karşılaştı. | Şampiyonlar Ligi haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:42
Son dakika spor haberi: Manchester City-Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası Timo Werner'e büyük tepki

UEFA finalinde iki İngiliz takımını karşı karşıya getiren mücadeleden galip ayrıldı. Maviler'e kupayı getiren golü, Alman futbolcu kaydetti.

Takımın bir diğer Alman futbolcusu 'e ise tepki vardı. Taraftarlar, maçta iki net gol pozisyonundan yararlanamayan yıldız isme adeta ateş püskürdü. Werner, özellikle sosyal medyada Chelsea taraftarlarının hışımına uğradı.

25 yaşındaki golcü, geçtiğimiz yaz 'den Chelsea'ye 53 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan genç yıldız, bu sezon çıktığı 52 karşılaşmada 12 gol atarken 15 de asist yaptı.

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