Son dakika spor haberi: Manchester City-Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası Timo Werner'e büyük tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımını karşı karşıya getiren mücadeleden Chelsea galip ayrıldı. Maviler'e kupayı getiren golü, Alman futbolcu Kai Havertz kaydetti.

Takımın bir diğer Alman futbolcusu Timo Werner'e ise tepki vardı. Taraftarlar, maçta iki net gol pozisyonundan yararlanamayan yıldız isme adeta ateş püskürdü. Werner, özellikle sosyal medyada Chelsea taraftarlarının hışımına uğradı.

25 yaşındaki golcü, geçtiğimiz yaz Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan genç yıldız, bu sezon çıktığı 52 karşılaşmada 12 gol atarken 15 de asist yaptı.