Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu yıl iki İngiliz takımı karşı karşıya geldi. Porto'da oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu yıl iki İngiliz takımı karşı karşıya geldi. Porto'da oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.
Chelsea, 42. dakikada Kai Havertz'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanırken tarihinde ikinci kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.
Bu arada maçta ilginç anlar da yaşandı...
Karşılaşmanın 57. dakikasında Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, rakibi Rudiger'le kafa kafaya çarpıştı.
Maça devam edemeyen De Bruyne, gözyaşları içerisinde kenara geldi. Bu anlar futbolseverleri de derinden üzdü.
Öte yandan Manchester City ile son maçına çıkan ve yeni sezonda Barcelona'da forma giyeceği belirtilen Sergio Agüero da karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamayan isimlerdendi.