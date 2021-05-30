Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Son dakika spor haberi: 'nde 'nin 'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Son dakika spor haberleri... finalinde iki ekibi ile , Porto'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 'in golüyle 1-0 kazanan Maviler, tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Dev bir mücadeleye sahne olan müsabakaya gözyaşları damga vurdu. İşte tüm yaşananlar... | haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:33
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

finalinde bu yıl iki takımı karşı karşıya geldi. Porto'da oynanan mücadele ilginç anlara sahne oldu.

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

, 42. dakikada 'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanırken tarihinde ikinci kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Bu arada maçta ilginç anlar da yaşandı...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Karşılaşmanın 57. dakikasında 'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, rakibi Rudiger'le kafa kafaya çarpıştı.

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Maça devam edemeyen De Bruyne, gözyaşları içerisinde kenara geldi. Bu anlar futbolseverleri de derinden üzdü.

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i yendiği geceye gözyaşları damga vurdu!

Öte yandan ile son maçına çıkan ve yeni sezonda Barcelona'da forma giyeceği belirtilen Sergio Agüero da karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamayan isimlerdendi.

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