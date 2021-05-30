Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Son dakika spor haberleri: 'nin kalecisi tarihine geçti!

2 iki İngiliz kulübünün kapışmasına sahne oldu. ile 'nin kozlarını paylaştığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Zorlu mücadeleyi 'in golüyle 1-0 kazanan Chelsea, dev kupayı 2. kez müzesine götürmeyi başardı. Dünyanın en pahalı kalecisi 'dan eldivenleri alan Chelsea'nin Senegalli kalecisi , tarihine geçti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:04 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 11:33
Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

UEFA 'nde 'nin 'i mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada tarihi anlar yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Büyük bir heyecana sahne olan müsabaka Portekiz'in Dragao Stadyumu'nda oynandı. Her iki takımdan da kısıtlı sayıda seyircinin yer aldığı finalde, öncesiyle ve sonrasıyla dev bir şölen yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Tuchel'in öğrencileri, 42. dakikada Kai 'in attığı golle sahadan zaferle ayrılarak kupayı ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Müsabaka sonrası büyük sevinç yaşayan 'de futbolcular, taraftarlar ve teknik heyet kupa zaferini doyasıya kutladı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

AGÜERO BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI!
ile son maçına çıkan Kun Agüero, mağlubiyeti sonrası büyük bir üzüntü yaşadı ve son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

EDOUARD MENDY TARİHE GEÇTİ!
'nin Senegalli kalecisi , UEFA tarihine geçti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Edouard Mendy, dev organizasyonda finale çıkan ilk Afrikalı kaleci oldu.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

EN PAHALI KALECİDEN ELDİVENLERİ ALDI!
29 yaşındaki file bekçisi, 80 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye transfer olan ve dünyanın en pahalı kalecisi unvanını alan 'dan eldivenleri alarak takımıyla UEFA kupasını kazanma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

KİMSE YÜZÜNE BAKMIYORDU!
7 yıl önce işsiz konumda olan , ile tarihe geçmeyi başardı. Kimsenin yüzüne bakmadığı Senegalli oyuncu, 2014 yılında Fransa 3. Liginde Cherbourg'da yedek kaleciyken kulüp tarafından serbest bırakılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜ
O zaman 22 yaşındaki olan ve futbolu bırakmayı dahi düşünen , Marsilya B Takımı'nda yeniden şansını denemeye karar verdi.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Zaman içinde kendini göstermeyi başaran Mendy, Reims takımına imza attı. İlk etapta yedek kaleci konumundaydı ancak 1 sene sonra kaleyi devralmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Reims'in değişilmez kalecisi konumuna geldi ve 2019 yılında 7.6 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Rennes'de iyiden iyiye kendisini ispatlayan Mendy, 'nin dikkatini çekti. 2020'de 24 milyon euro bonservis bedeli ödenerek İngiliz devine transfer oldu.

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