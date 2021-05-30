Son dakika spor haberleri: Chelsea'nin kalecisi Edouard Mendy Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada tarihi anlar yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Manchester City'i mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmada tarihi anlar yaşandı.
Büyük bir heyecana sahne olan müsabaka Portekiz'in Dragao Stadyumu'nda oynandı. Her iki takımdan da kısıtlı sayıda seyircinin yer aldığı finalde, öncesiyle ve sonrasıyla dev bir şölen yaşandı.
Tuchel'in öğrencileri, 42. dakikada Kai Havertz'in attığı golle sahadan zaferle ayrılarak kupayı ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.
Müsabaka sonrası büyük sevinç yaşayan Chelsea'de futbolcular, taraftarlar ve teknik heyet kupa zaferini doyasıya kutladı.
AGÜERO BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI!
Manchester City ile son maçına çıkan Kun Agüero, Chelsea mağlubiyeti sonrası büyük bir üzüntü yaşadı ve son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
EDOUARD MENDY TARİHE GEÇTİ!
Chelsea'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Edouard Mendy, dev organizasyonda finale çıkan ilk Afrikalı kaleci oldu.
EN PAHALI KALECİDEN ELDİVENLERİ ALDI!
29 yaşındaki file bekçisi, 80 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan ve dünyanın en pahalı kalecisi unvanını alan Kepa'dan eldivenleri alarak takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısı gösterdi.
KİMSE YÜZÜNE BAKMIYORDU!
7 yıl önce işsiz konumda olan Edouard Mendy, Chelsea ile tarihe geçmeyi başardı. Kimsenin yüzüne bakmadığı Senegalli oyuncu, 2014 yılında Fransa 3. Liginde Cherbourg'da yedek kaleciyken kulüp tarafından serbest bırakılmıştı.
FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜ
O zaman 22 yaşındaki olan ve futbolu bırakmayı dahi düşünen Edouard Mendy, Marsilya B Takımı'nda yeniden şansını denemeye karar verdi.
Zaman içinde kendini göstermeyi başaran Mendy, Reims takımına imza attı. İlk etapta yedek kaleci konumundaydı ancak 1 sene sonra kaleyi devralmayı başardı.
Reims'in değişilmez kalecisi konumuna geldi ve 2019 yılında 7.6 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu.
Rennes'de iyiden iyiye kendisini ispatlayan Mendy, Chelsea'nin dikkatini çekti. 2020'de 24 milyon euro bonservis bedeli ödenerek İngiliz devine transfer oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i mağlup eden Chelsea'nin ilk 11'inde yer alan Mendy, dipten en zirveyi görerek büyük bir başarıya imzasını attı.