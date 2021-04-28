Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva