Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Werner, Havertz