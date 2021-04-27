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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 14:55
Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Chilwell, , Kante, Mount, Werner, Havertz

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