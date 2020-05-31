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31 Mayıs 2020, Pazar
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Ligi favorisini açıkladı!

Berbatov Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı!

Daha önce Tottenham, , Fulham gibi dev kulüplerde top koşturmuş ve 2018 yılında yeşil sahalara veda etmiş yıldız futbolculardan Dimitar Ligi'nde favori gördüğü kulübü açıkladı. İşte detaylar...

İngiliz basınına konuşan Berbatov, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında maçlara diğerlerinden erken başlayan Bundesliga'daki takımların, daha avantajlı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle halen askıda bulunan Şampiyonlar Ligi'nde 'in, bu durumun avantajını iyi kullanacağına inandığını kaydeden 39 yaşındaki Berbatov, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam edilirse, büyük ihtimalle Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bundesliga'da forma giyen çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Berbatov, salgın sonrasında Bayern Münih'in lige yüksek formla başladığını da hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmeden önce son 16 turunda temsilcisi ile eşleşen Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, taraflar arasındaki rövanş maçı ise salgın nedeniyle ertelenmişti.

  1. 31.05.2020
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