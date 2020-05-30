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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul'daki finalle ilgili şok iddia!

'daki finaliyle ilgili şok iddia!

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili şok iddia!

'nın 17 Haziran'da ve 'nin kalan maçları için yapacağı kritik toplantı öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basını, bu yıl 'da oynanacağı açıklanan final müsabakasının Portekiz'in başkenti Lizbon'a ya da 'da bir şehre verilmesinin gündemde olduğunu öne sürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 'nin corona virüsü pandemisine karşı tüm dünyada örnek bir mücadele sergilemesine rağmen ABD basınından The , final müsabakasının İstanbul'dan alınabileceğini öne sürdü.

Gazetenin iddiasına göre UEFA, 17 Haziran'da yapacağı kritik toplantı öncesi önümüzdeki hafta Türk yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirecek. Corona virüsü nedeniyle askıya alınan iki büyük organizasyonun, Şampiyonlar Ligi ve 'nin kalan maçlarını oynatmayı planlayan UEFA'nın, final karşılaşmasını ise Lizbon ya da 'da gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Buna gerekçe olarak ise turnuvada kalan takımların, uzun seyahat yapmasını engellemek amaçlı olduğu aktarıldı.

İstanbul'a ileriki bir tarihte yine Devler Ligi finali için ev sahipliği verileceği de ortaya atılan iddialar arasında...


  1. 30.05.2020
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