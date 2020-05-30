İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili şok iddia!
UEFA'nın 17 Haziran'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçları için yapacağı kritik toplantı öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basını, bu yıl İstanbul'da oynanacağı açıklanan Devler Ligi final müsabakasının Portekiz'in başkenti Lizbon'a ya da Almanya'da bir şehre verilmesinin gündemde olduğunu öne sürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin corona virüsü pandemisine karşı tüm dünyada örnek bir mücadele sergilemesine rağmen ABD basınından The New York Times, final müsabakasının İstanbul'dan alınabileceğini öne sürdü.
Gazetenin iddiasına göre UEFA, 17 Haziran'da yapacağı kritik toplantı öncesi önümüzdeki hafta Türk yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirecek. Corona virüsü nedeniyle askıya alınan iki büyük organizasyonun, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını oynatmayı planlayan UEFA'nın, final karşılaşmasını ise Lizbon ya da Almanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Buna gerekçe olarak ise turnuvada kalan takımların, uzun seyahat yapmasını engellemek amaçlı olduğu aktarıldı.
İstanbul'a ileriki bir tarihte yine Devler Ligi finali için ev sahipliği verileceği de ortaya atılan iddialar arasında...
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