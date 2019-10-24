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24 Ekim 2019, Perşembe
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maçı öncesi ilginç olay! Genk yerine 'e gidince...

Liverpool maçı öncesi ilginç olay! Genk yerine Gent'e gidince...

, deplasmanda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ekibi Genk ile karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine 'e gidince maçı kaçırdı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki taraftarı, 'nın Genk şehri yerine 'e gitti. Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var.' dedim. O da 'Hayır yok.' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık." ifadelerini kullandı.

Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

  1. 24.10.2019
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