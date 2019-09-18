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18 Eylül 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 3-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU Bayern Münih 3-0 Kızılyıldız | ÖZET

B Grubu ilk haftasında Alman devi sahasında Sırbistan ekibi 'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

B Grubu'nda , Allianz Arena'da 'ı ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve 3 puanı 3 golle aldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 34'de Kingsley Coman, 80'de ve 90+1'de 'den geldi.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 01:02
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