MAÇ SONUCU Bayern Münih 3-0 Kızılyıldız | ÖZET
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Alman devi Bayern Münih sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Allianz Arena'da Kızılyıldız'ı ağırladı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi ve 3 puanı 3 golle aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 34'de Kingsley Coman, 80'de Robert Lewandowski ve 90+1'de Thomas Müller'den geldi.
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 01:02
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Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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