O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

2019-2020 Şampiyonlar Ligi grup elemeleri ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcilerinden Club Brugge'e konuk oldu. Karşılaşma öncesi bir an vardı ki gözlerden kaçmadı ve fotoğraflandı. İşte sarı kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi mücadelesinden yansıyanlar ve o kare...

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:04 Güncelleme: 18.09.2019 21:13
O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge'e konuk oldu.

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O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

Sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları eşliğinde sahaya ayak bastı.

O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

Hatırlanacağı üzere PFDK'dan verilen 4 maç ceza neticesinde takım, teknik direktörü ve teknik direktörün yardımcılarından yoksun sahaya çıkıyordu.

O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

Cezası daha sonra 3 maça indirilen ve ligde 2 maç cezası kalan Terim, Jan Breydelstadion Stadı'nda kenar kulübesinde yerini aldı.

O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri

Club Brugge sahaya Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta 11'iyle çıkarken, temsilcimiz Galatasaray mücadeleye, Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Lemina, Babel, Falcao ilk 11'yle başladı.

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