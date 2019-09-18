2019-2020 Şampiyonlar Ligi grup elemeleri ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcilerinden Club Brugge'e konuk oldu. Karşılaşma öncesi bir an vardı ki gözlerden kaçmadı ve fotoğraflandı. İşte sarı kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi mücadelesinden yansıyanlar ve o kare...