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O an objektiflere böyle yansıdı... Club Brugge Galatasaray maçında sürpriz! Mbaye Diagne... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri
2019-2020 Şampiyonlar Ligi grup elemeleri ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcilerinden Club Brugge'e konuk oldu. Karşılaşma öncesi bir an vardı ki gözlerden kaçmadı ve fotoğraflandı. İşte sarı kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi mücadelesinden yansıyanlar ve o kare...
18 Eylül 2019 Çarşamba 21:04 Güncelleme: 18.09.2019 21:13
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