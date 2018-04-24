CANLI | Liverpool - AS Roma

Liverpool-Roma maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı başlayacak. Bir önceki turda her iki maçı da kazanarak Manchester City'i turnuvanın dışına iten Jürgen Kloop'un öğrencileri bu kez Roma'yı devirmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yandan Barcelona'ya ilk maçta 4-1 mağlup olmasına rağmen ikinci maçta 3-0 ile turu getiren galibiyeti alan Roma ise İngiltere'den avantajlı bir sonuçla dönerek final yolunda avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Emre Can'ın formasını giydiği Liverpool ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma arasındaki maçı Türk futbolseverler de her zamankinden daha büyük bir heyecanla bekliyor.

LİVERPOOL-ROMA MAÇI İÇİN TIKLAYIN



SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Salah, Mane, Firmino.

ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Jesus, Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov, Cengiz Ünder, Nainggolan, Dzeko





LİVERPOOL - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere temsilcisi Liverpool, 24 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya'nın Roma takımını Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak. Dev karşılaşmada Almanya Futbut Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi Yarı Final Liverpool-Roma mücadelesi saat 21.45'ten itibaren TRT1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isteyenler aşağıdaki linki kullanabilirler.

CENGİZ ÜNDER "FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istediklerini söyledi. Liverpool ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçı öncesi konuşan Cengiz Ünder "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

34 YIL SONRA LİVERPOOL - ROMA MAÇI

Roma, bu akşam karşılaşacağı Liverpool'dan 34 yıl önceki maçın rövanşını almak istiyor. Roma, tarihinde ilk kez 1980 yılında Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı. Fakat o maçta rakibi Liverpool'a yenilen Roma, kupayı müzesine götüremedi. Şimdi bu maçın rövanşını almak için bir fırsat çıktı. Liverpool ile Roma, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında karşı karşıya gelecekler.

Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.

SALAH ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezon başında 42 milyon avro bonservisi bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah ise Liverpool'un en önemli kozu olarak öne çıkıyor. Muhammed Salah, geçtiğimiz günlerde İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

Bu sezon Premier Lig'de attığı 31 golle Liverpool'u sırtlayan ve "altın ayakkabı" ödülünün favori adayları arasında yer alan kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.