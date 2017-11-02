Yenilmezler

Avrupa’da bileği bükülmeyen Beşiktaş, dün gece sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz 1-0 geriye düştüğü maçta Cenk’in penaltı golüyle 1 puanı hanesine yazdırdı ve tur umudunu son 2 maça taşıdı

Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yapan Beşiktaş, dün gece Vodafone Park'ta olağanüstü atmosferde konuk ettiği Monaco'yu elinden kaçırdı. Maça çok hızlı başlayan Kara Kartal, ilk yarıda Tosic, Cenk, Oğuzhan ve Gökhan Gönül'le yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamazken Monaco 45+1'de Marcos Lopes'in golüyle 1-0 öne geçti.



İkinci yarıda rakip üzerindeki baskımız daha da arttı. Nitekim 54'te Quaresma'nın düşürülmesiyle penaltı kazandık. Atışı kullanan Cenk Tosun skoru eşitledi. Ancak daha sonra atamadığımız goller saç baş yoldurdu. Quaresma boş kaleye atamadı, bomboş durumdaki Babel'e pas vermedi. Babel de çok önemli iki fırsatı harcadı ve maç 1-1 sona erdi.