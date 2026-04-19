Erzurumspor FK Süper Lig'e geri dönmeyi başardı!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Erzurumspor FK bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Erzurum, bu sonucun ardından 6 sezon sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Karşılaşmada Erzurumspor FK'nın golünü 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu kaydetti. Ev sahibi Sipay Bodrum FK'nın golünü ise 83'te Ali Habeşoğlu kaydetti.
Erzurumspor FK, bu gelişmelerin ardından Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.