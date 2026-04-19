Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK Süper Lig'e geri dönmeyi başardı!

Erzurumspor FK Süper Lig'e geri dönmeyi başardı!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Erzurumspor FK bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrılarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 18:07
Erzurumspor FK Süper Lig'e geri dönmeyi başardı!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında lider Erzurumspor FK deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Erzurumspor FK bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Erzurum, bu sonucun ardından 6 sezon sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada Erzurumspor FK'nın golünü 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu kaydetti. Ev sahibi Sipay Bodrum FK'nın golünü ise 83'te Ali Habeşoğlu kaydetti.

Erzurumspor FK, bu gelişmelerin ardından Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

G.Saray'a bedava 10 numara!
Samsunspor-Beşiktaş | CANLI
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
G.Saray'dan stopere bomba transfer!
Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci sözleri! Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci sözleri! 17:21
Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü... Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü... 17:19
Can Öncü sezonun ilk podyumuna çıktı Can Öncü sezonun ilk podyumuna çıktı 17:16
F.Bahçe'den derbi öncesi taraftarlarına uyarı F.Bahçe'den derbi öncesi taraftarlarına uyarı 17:13
Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı Özel sporcuların büyük buluşması tamamlandı 17:07
Bursaspor 1. Lig'e yükseldi! Bursaspor 1. Lig'e yükseldi! 16:59
Daha Eski
Kasımpaşa sahasında galip! Kasımpaşa sahasında galip! 16:28
Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi 16:26
Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! 16:10
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 15:56
Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu 15:26
Saran'dan şampiyonluk açıklaması! Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 15:04