Şenol Güneş: Talisca'yı kestim çünkü...

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:



"Kontrollü oynayacağız"

Neleri kazancağımızı biliyoruz ama sahada ne yapacağımızı bilmek lazım. Daha önce oynadığımız Monaco'yla daha zor bir maç oynayacağız. Bireysel oynamakta yetenkli bir takım ama kompakt oynamakta sorun yaşıyorlardı. Son 2 haftada yardımlaşmayı arttırdılar. Bekleri dahil, bütün alternatifleri hücüma dönük bir takım.

Sidibe ve Falcao gibi eksikleri var. Kadro olarak tecrübesiz ama yetenekli futbolculardan kurulu ekibin bugün son şanslarını kullanmak için arzularını sahaya yansıtacaklar. Kontrollü oynayıp kendi sahamızda etkili olmaya çalışacağız.

"Talisca topla çıkışlarda sorun yaşıyordu"

Kadroda olmayan Negredo, Lens, Mitrovic, Necip hepsi değerli. Hepsi oynayabilir Medel de aynı. Bugün daha savunma da oynayabilirdik, risk alabilirdik. Oradaki maçta ofansif oynadık.

Bugün orta sahayı kapatmamız ve top kaybı yapmamız gerekiyor. Hem orta sahayı kapatmamız hem de topu iyi kullanmamız gerekiyor. Talisca ile hücumda iyiydik ama top kayıplarında sıkıntı yaşadık. Oyun başında bunu azaltmak için Oğuzhan'ı tercih ettik. Oyunun ilerleyen dakikalarında Talisca'yı hamle olarak kullanabiliriz gerekirse. Oğuzhan'ı daha önde tuttum. Medel'i de savunmaya alabilirdik, Medel-Atiba-Tolgay da bir alternatifti... Oyuncuların durumuna göre takım yapıyoruz. Bugün böyle düşündük bakalım sahada olabilecek mi!