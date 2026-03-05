CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Hedefimiz üst sıralar

Hedefimiz üst sıralar

Çaykur Rizespor'un iftar programında konuşan Recep Uçar, umut dağıttı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Hedefimiz üst sıralar

Ligde 2'de 2 yapan Çaykur Rizespor'un Kalamış'ta bir otelde düzenlediği iftar programına, Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular, Karadeniz ekibinin ve TFF'nin yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

GELİŞMEKTE OLAN TAKIMIZ

RecepUçar, gelişmekte olan bir takım olduklarını vurguladı. Uçar, "Daha almamız gereken yol çok. Henüz bulunduğumuz yer ligde bizi mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Kalan 10 haftalık süreçte puanları toplayıp Rizespor taraftarını mutlu edebilecek yerde ligi bitirmek en büyük arzumuz" değerlendirmesini yaptı.

İLK 11 RİZELİ OLSUN İSTERİM

Başkan İbrahim Turgut da yerli hayalini anlattı. Turgut, "Gönlümüzden geçen 11 futbolcunun da yerli olmasıdır ama ülke futboluna göre hareket etmek durumundayız. Hatta Rizespor'un 11 futbolcusunun da Rizeli olmasını hayal ederim" dedi.

Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz!
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18