Hedefimiz üst sıralar

Ligde 2'de 2 yapan Çaykur Rizespor'un Kalamış'ta bir otelde düzenlediği iftar programına, Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular, Karadeniz ekibinin ve TFF'nin yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

GELİŞMEKTE OLAN TAKIMIZ

RecepUçar, gelişmekte olan bir takım olduklarını vurguladı. Uçar, "Daha almamız gereken yol çok. Henüz bulunduğumuz yer ligde bizi mutlu etmiyor, tatmin etmiyor. Kalan 10 haftalık süreçte puanları toplayıp Rizespor taraftarını mutlu edebilecek yerde ligi bitirmek en büyük arzumuz" değerlendirmesini yaptı.

İLK 11 RİZELİ OLSUN İSTERİM

Başkan İbrahim Turgut da yerli hayalini anlattı. Turgut, "Gönlümüzden geçen 11 futbolcunun da yerli olmasıdır ama ülke futboluna göre hareket etmek durumundayız. Hatta Rizespor'un 11 futbolcusunun da Rizeli olmasını hayal ederim" dedi.