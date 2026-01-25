CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor'dan sert açıklama!

Çaykur Rizespor'dan sert açıklama!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 21:05
Çaykur Rizespor'dan sert açıklama!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım, yaptığı paylaşım ile mücadelenin hakem yönetimine tepki gösterdi. İşte yeşil-mavililerin o açıklaması...

TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR KARA GECE DAHA YAŞANDI.

Senaryo yine aynı;

Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği…

6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu.

66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve "nasılsa gereğini yapar" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor.

SONRASI MALUM!

Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: "Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi." Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı.

Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur.

Gün gelir hesap döner…

Fatih BAKOĞLU

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı

