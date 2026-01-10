Rizespor’da Rak-Sakyi ile yollar ayrıldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor, İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi’nin kiralık sözleşmesinin, Crystal Palace’ın geri çağırma talebi üzerine karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 00:13
Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun kiralık sözleşmesinin Crystal Palace'ın geri çağırma talebi ve kulübün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

