Rizespor kaçtı Konya yakaladı

Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen Konyaspor'la Çaykur Rizespor Konya'da kozlarını paylaştı. İlk yarıda daha üstün taraf olarak gözüken Atmacalar, 45+1'de Samet'in golüyle devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda 65'te yeşil-beyazlılar, VAR'dan penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Umut Nayir, maçın sonucunu belirledi: 1-1. Konya ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Deplasmanda 5 maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor ise üst üste 3. beraberliğini aldı.
RİZESPOR İSYAN ETTİ
Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Rizespor düşmanlığı ile tanınan Ümit Öztürk'ün, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize kararlar veriyor. Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin.
RECEP UÇAR: NET PENALTI VERİLMEDİ
Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, penaltılarının verilmediğini savundu. Uçar, "Penaltı verilir verilmez. İlk yarıdaki ayağa basma pozisyonu net penaltıydı ama VAR çağırmadı" diye konuştu.