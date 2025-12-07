Rizespor kaçtı Konya yakaladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen Konyaspor'la Çaykur Rizespor Konya'da kozlarını paylaştı. İlk yarıda daha üstün taraf olarak gözüken Atmacalar, 45+1'de Samet'in golüyle devreyi önde tamamladı. İkinci yarıda 65'te yeşil-beyazlılar, VAR'dan penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Umut Nayir, maçın sonucunu belirledi: 1-1. Konya ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Deplasmanda 5 maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor ise üst üste 3. beraberliğini aldı.

RİZESPOR İSYAN ETTİ

Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Rizespor düşmanlığı ile tanınan Ümit Öztürk'ün, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize kararlar veriyor. Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin.

RECEP UÇAR: NET PENALTI VERİLMEDİ

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, penaltılarının verilmediğini savundu. Uçar, "Penaltı verilir verilmez. İlk yarıdaki ayağa basma pozisyonu net penaltıydı ama VAR çağırmadı" diye konuştu.