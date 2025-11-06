Şahin: Hedef üst sıralar

Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin, Radyospor’da takımlarının hedefi hakkında umut dağıttı. Şahin, “K.Gümrük galibiyeti elbette ki çok iyi oldu. Ligde kalalım gerisi önemli değil diye düşünmüyoruz. Çok daha yukarıyı hedefliyoruz; bu nedenle bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Gaziantep’ten de galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum’’ dedi.
