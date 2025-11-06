Rizespor’dan dolandırıcı ifşası

Rizespor yöneticisi Recep Ali Avcı, yaşadığı dolandırıcılık girişimine dair görüntüleri paylaştı. Kendini kulüp görevlisi olarak tanıtan şahsın telefonda Avcı’ya indirimli loca satmaya çalıştığı ve önden 100 bin TL peşinat istediği görülüyor. Avcı’nın kendisinin yönetici olduğunu açıklayınca dolandırıcının ne yapacağını şaşırıp telefonu kapattğı anlar da videoda yer alıyor.
