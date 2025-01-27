Üç puan Rize'nin

Adana Demirspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, taraftarının önünde üç puana uzandı. Maça oldukça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, aradığı golü 30'uncu dakikada Olawoyin ile buldu. Hojer'in pasında topu filelerle buluşturan tecrübeli oyuncu, Atamacaları 1-0 çne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise heyecan doruğa çıktı.

2. YARI 4 GOL

Rize, 47'de Sowe'la farkı ikiye çıkardı. Bu golden beş dakika sonra ise ikinci yarı oyuna giren Bünyamin Balat, Adana Demirspor adına farkı bire indirdi. 69'da kazanılan penaltıyı Ghezzal ağlara gönderdi, fark yeniden ikiye çıktı. 83'te ise Adana Demirspor'da Maestro muhteşem bir gole imza attı. Jurecka ise 90+4'te penaltıyı kaçırdı; maç da 3-2 bitti.

ÖNCE GOL SONRA İPTAL

Rize-Adana Demirspor maçının 19'uncu dakikasında Sowe ile ev sahibi öne geçti. Yardımcı ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesiyle gol verildi. Ardından VAR hakem Çağdaş Altay'ı uyardı. Yeniden incelendi ve pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.

PALUT: ZOR DA OLSA KAZANDIK

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç oldu. Öne geçtik. Üç gol attık. Bir penaltı kaçırdık. Ancak kazanmak çok önemliydi. Bizim adımıza iyi maç oldu. Zor oldu ama kazandık. Mutluyuz."