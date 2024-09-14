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Haberler Rizespor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a konuk olduğu maçı 5 - 0 kaybeden Rizespor'da, teknik direktör İlhan Palut açıklamada bulundu. İşte maç sonrası söyledikleri...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 00:15
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a konuk olduğu maçı 5 - 0 kaybeden Rizespor'da, teknik direktör İlhan Palut açıklamada bulundu. Maç sonrası Palut, "Farklı bir dizilişle çıktık. Daha kalabalık savunalım, top bize geçince oyunumuzu oynama düşüncesindeydik. Ancak maçın başında iki gol yedik, sakatlıklar oldu ve sistemi değiştirdik. İkinci yarının başında da taçtan bir gol yedik. Ondan sonrası zor oldu, kötü bir gündü. Galatasaray'ı tebrik ederim, önümüzdeki haftaya hazırlanacağız." dedi.

Ayrıca Alikulov'un Osimhen ile çarpıştığı pozisyon sonrasında beyin sarsıntısı geçirmesi ile ilgili "Husniddin Alikulov'da kırık var. Maske ile devam edip, edemeyeceğine Rize'de bakacağız." ifadelerinde bulundu.

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