3 takviye daha

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, dün idman öncesi basın toplantısı yaptı. Şimdiye kadar 5 oyuncu aldıklarını ifade eden Palut, "4 oyuncu ve 1 genç oyuncu transfer ettik. Efe Geçim'i Kırklareli'den aldık. Ali Sowe, Papa, Muhamed Buljubai ve Emre Can'ı aldık. Gökhan Akkan ile tekrardan sözleşme yaptık. En az 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

SHELVEY ÇOK KALITELI BIR OYUNCU

İlhan Palut şöyle devam etti: "Biz sol stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Orta saha ve kanat almayı düşünüyoruz. Transferlerin ilerleyen günlerinde uygun ismi bulursak bir forvet daha kadromuza katabiliriz. Shelvey çok kaliteli bir oyuncu. Geri dönmeyecek gibi gözüküyor. Planlarımızı ona göre yapıyoruz."

Palut, Başakşehir'i yenerek lige iyi başlamak istediklerini söyledi.