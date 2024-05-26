İlhan Palut: Bugün Hatayspor daha hazır bir görüntü verdi

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin son maçının bir çok takım için çok kritik bir hafta olduğunu belirterek, "Biz de biliyorsunuz çok iyi götürdüğümüz bir sezonu Avrupa iddiasını uzun süre sürdürebildiğimiz bir sezonu, bir önceki periyottaki 3 maçta maalesef kırılma anları, son dakika golleriyle bir şekilde uzaklaştık. Ve bugünkü maça geldik. Bugün de iyi mücadele etmek istiyorduk. Birçok eksiğimiz vardı takımda. Ama ona rağmen sahaya sürdüğüm oyuncular elinden geleni yaptılar.

Bazen motivasyonu böyle durumlarda 'en top' haline ulaştırmakta zorlanıyoruz takım olarak, teknik adam olarak. Bugün de Hatayspor daha hazır bir görüntü verdi. Daha hedefe kilitlenmiş bir görüntü verdi ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Bir sezon bitti. Galatasaray'ı kutluyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncularıma da bir sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı, daha iyisini yapabilir miydik? Kesinlikle evet. Teşekkür ediyorum" dedi.