Nygren bombası

İlhan Palut yönetiminde başarılı bir form grafiği yakalayan Çaykur Rizespor transferde kolları sıvadı. Hücum hattında alternatifleri artırmak isteyen Karadeniz ekibi, Nordsjaeland forması giyen Benjamin Nygren'in peşine düştü. Genç oyuncuların transferine ağırlık veren İlhan Palut'un 22 yaşındaki İsveçli golcüye onay verdiği bildirildi. Yönetimin güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Nygren için önümüzdeki günlerde Danimarka ekibiyle pazarlık masasına oturması bekleniyor.

2025'E KADAR KONTRATI VAR

Geçtiğimiz ocak ayında Genk'ten 600 bin euro karşılığında transfer edilen İsveçli forvet, bu sezon Türk futbolseverlerin dikkatini Fenerbahçe maçına çekmişti. Danimarka ekibinin 6-1 kazandığı mücadelede 45 dakikada 3 gol atan 1.86'lık forvet, toplamda ise 29 maçta 12 kez ağları sarstı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç forvet, daha önce Genk, Heerenveen ve Göteborg formaları da giydi. Kariyerinde çıktığı 159 maçta 43 gol ve 16 asist üretti.