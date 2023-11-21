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Maksimum Rize

İlhan Palut, Antalya deplasmanında ekstra performans istedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Antalya'nın yükselişine dikkat çekerek "Kazanmak için son maça göre daha iyi mücadele ve oyun sergilemeliyiz" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Maksimum Rize

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, bu maçta daha iyi bir performans, oyun ve mücadele göstermeleri gerektiğini söyledi. İlhan Palut, Antalyaspor'un son haftalarda çok iyi bir performans gösterdiğini ve milli araya 3'te 3'le girdiğinin altını çizdi. Palut, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında son maçamızın çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

DAHA İYİSİNİ BEKLİYORUM

Karadeniz ekibinin başarılı teknik adamı İlhan Palut, milli takımdaki oyuncuların sağlıklı şekilde dönmelerini beklediklerini kaydederek, milli aradan önce 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinde takımını beğenmediğini Antalyaspor karşısında daha iyi bir performans beklediğini vurguladı. 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Altin Zeqiri, Martin Minchev, Alikulov, Attila ve Dal Varesanovic milli takımlarda süre alıyor. Çarşamba günü (yarın) bu futbolcularla antrenmana çıkacağız. Çok doğaldır ki takımımdan çok daha iyi bir performans bekliyorum" diye iddialı konuştu.

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