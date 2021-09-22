Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.



YÖNETİM KURULU KARAR VERECEK!

Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun'un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor'da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun'a yönelik 'istifa' çağrılarında bulundu. Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun'a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.