Çaykur Rizespor Deniz Hümmet'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor , İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.
24 yaşındaki santrafor, İstanbul'da gerçekleşen, Sportif Direktör Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Çaykur Rizespor'umuz İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbul'da gerçekleşen, Sportif Direktörümüz Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
Deniz Hümmet'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Hoş Geldin Deniz Hümmet 🧿 pic.twitter.com/unC45H4UKh— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 1, 2021