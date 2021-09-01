Çaykur Rizespor Deniz Hümmet'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor , İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

24 yaşındaki santrafor, İstanbul'da gerçekleşen, Sportif Direktör Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Çaykur Rizespor'umuz İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.



24 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbul'da gerçekleşen, Sportif Direktörümüz Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.



Deniz Hümmet'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.