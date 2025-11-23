CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler'li Real Madrid Elche deplasmanında 2 puan bıraktı!

Arda Güler'li Real Madrid Elche deplasmanında 2 puan bıraktı!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid konuk olduğu Elche ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 01:00
Arda Güler'li Real Madrid Elche deplasmanında 2 puan bıraktı!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Aleix Febas ve 84. dakikada Alvaro Rodriguez kaydetti.

Eflatun beyazlıların golleri ise 78. dakikada Dean Huijsen ve 87. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken 64 dakikada sahada kaldı.

Real Madrid liderliğini sürdürdü ve puanını 32 yaptı.

Elche ise 16 puana yükseldi.

