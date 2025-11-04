Real Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! Xabi Alonso’ya o ismi şikâyet etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la dev bir maça çıkmaya hazırlanan Real Madrid'de gündem Arda Güler. İspanyol basını, genç yıldızın bazı takım arkadaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir talepte bulunduğunu ileri sürdü. İşte detaylar…

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 10:55
La Liga'da zirve yarışını sürdüren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'la kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde İspanyol basını, Arda Güler hakkında bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya attı.

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline gelen Arda Güler, bu sezon 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performansla 9 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Valencia karşısında da asist yapan milli yıldızın, Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

EL NACIONAL: "ARDA GÜLER, ASENCIO'NUN OYNAMASINI İSTEMİYOR"

İspanyol gazetesi El Nacional'in haberine göre Arda Güler ve genç savunmacı Dean Huijsen, takım arkadaşları Raúl Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor. Haberde, Asencio'nun son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığı, karar verirken aceleci ve tereddütlü davrandığı belirtildi.

"EN ZORLU MAÇLARDA GÜVENMEMELİSİN" TALEBİ

Aynı haberde, Arda Güler ve Huijsen'in teknik direktör Xabi Alonso'ya, "en kritik maçlarda Asencio'ya güvenmeme" yönünde tavsiyede bulundukları öne sürüldü. İkilinin, Asencio'nun Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Mohamed Salah veya Cody Gakpo gibi yıldız forvetleri durdurabilecek düzeyde olmadığını düşündüğü aktarıldı.

