Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü. İngiliz devi Manchester City, yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 13:13
Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de yükselişine devam ediyor. Süre aldığı her maçta hücumda iyi performans gösteren Arda'ya birçok kulüp talip oldu.

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Bu ilgilerden sonra Real Madrid yönetimi, sezon sonunda Arda Güler'in sözleşmesini iyileştirmeyi planlıyor. İspanyol basınından DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklanıyor.

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Arda Güler ise Madrid'de oldukça mutlu. Xabi Alonso'nun kendisine verdiği fırsatlarla takımdaki rolü büyürken, uzun yıllar Real Madrid'de kalmak istediği belirtiliyor. Genç yıldızın performansı, sezon başından bu yana Avrupa'da dikkat çeken istatistiklerle destekleniyor.

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Bu sezon orta sahada oynadığı futbolla Real Madrid'in oyununa yön veren Arda, pas kalitesi ve alan okuma becerisiyle öne çıkıyor. Takım içindeki rolü, bazı çevrelerce Xabi'nin Leverkusen döneminde Wirtz'e verdiği rolle karşılaştırılıyor.

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Kulüp cephesi ise oldukça rahat. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve serbest kalma bedeli astronomik düzeyde. Ayrıca futbolcunun Madrid'deki yaşamından ve takımdaki konumundan memnun olduğu ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, genç yıldızın maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak.

Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

İŞTE O HABER

Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim...
Fenerbahçe için reçeteyi verdiler! “Kanarya’nın en büyük kozu...”
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
F.Bahçe'de kritik viraj!
SON DAKİKA
Son Dakika
Altay'da umutlar arttı! Altay'da umutlar arttı! 12:06
Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 12:00
Alperen Şengün NBA'de all-star rütbesi aldı! Alperen Şengün NBA'de all-star rütbesi aldı! 11:52
Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim... Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim... 11:50
F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 11:47
Bayer Leverkusen-PSG maçı öncesi son notlar! Bayer Leverkusen-PSG maçı öncesi son notlar! 11:43
NBA'de rekor yayın hakları! NBA'de rekor yayın hakları! 11:36
Razgatlıoğlu: Hayalimi yaşıyorum Razgatlıoğlu: Hayalimi yaşıyorum 11:31
Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri! Bodo/Glimt'in yıldızından G.Saray sözleri! 11:28
Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi son notlar! Arsenal-Atletico Madrid maçı öncesi son notlar! 11:23
Trabzonspor 4'te 4 peşinde! Trabzonspor 4'te 4 peşinde! 11:22
F.Bahçe'de kritik viraj! F.Bahçe'de kritik viraj! 11:03