Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Kulüp cephesi ise oldukça rahat. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve serbest kalma bedeli astronomik düzeyde. Ayrıca futbolcunun Madrid'deki yaşamından ve takımdaki konumundan memnun olduğu ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, genç yıldızın maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak.