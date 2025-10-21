Manchester City'den Arda Güler hamlesi!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü. İngiliz devi Manchester City, yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de yükselişine devam ediyor. Süre aldığı her maçta hücumda iyi performans gösteren Arda'ya birçok kulüp talip oldu.
Bu ilgilerden sonra Real Madrid yönetimi, sezon sonunda Arda Güler'in sözleşmesini iyileştirmeyi planlıyor. İspanyol basınından DefensaCentral'de yer alan haberlere göre, Manchester City de oyuncuyla yakından ilgileniyor. Pep Guardiola'nın özel isteğiyle başlatılan bu ilgi, Arda'nın oyun tarzının City'nin sistemine çok uygun görülmesinden kaynaklanıyor.
Arda Güler ise Madrid'de oldukça mutlu. Xabi Alonso'nun kendisine verdiği fırsatlarla takımdaki rolü büyürken, uzun yıllar Real Madrid'de kalmak istediği belirtiliyor. Genç yıldızın performansı, sezon başından bu yana Avrupa'da dikkat çeken istatistiklerle destekleniyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon orta sahada oynadığı futbolla Real Madrid'in oyununa yön veren Arda, pas kalitesi ve alan okuma becerisiyle öne çıkıyor. Takım içindeki rolü, bazı çevrelerce Xabi'nin Leverkusen döneminde Wirtz'e verdiği rolle karşılaştırılıyor.
Kulüp cephesi ise oldukça rahat. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve serbest kalma bedeli astronomik düzeyde. Ayrıca futbolcunun Madrid'deki yaşamından ve takımdaki konumundan memnun olduğu ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, genç yıldızın maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini birkaç yıl daha uzatmak.